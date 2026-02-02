Tuneladora Panamá completa cruce bajo el Canal en la Línea 3 del Metro

La excavación del túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá bajo el Canal alcanzó este lunes, 2 de febrero, un nuevo avance con la llegada de la tuneladora Panamá al pozo de Balboa, tras completar 3.1 kilómetros del tramo subterráneo de la futura vía del monorriel. Conforme al reporte oficial, el trabajo corresponde a cerca del 70% del túnel que continuará hacia Albrook.

El presidente José Raúl Mulino acudió al sitio acompañado por autoridades y miembros del gabinete.

El mandatario recordó la necesidad de mejorar la movilidad para los habitantes de Panamá Oeste. “Felicito a todos los trabajadores e ingenieros que lograron esta gran obra, que es un orgullo nacional y fundamental para llevar calidad de vida a nuestros amigos del West. No normalizo el tranque ni la pérdida del tiempo”, afirmó.

El túnel, que alcanza 65 metros de profundidad, requirió la instalación de 1,560 anillos de concreto para sostener la estructura. Las autoridades posicionan esta excavación como parte de un conjunto de proyectos de infraestructura que, según el Gobierno, buscan reforzar la competitividad del país. Mulino señaló además que el avance forma parte de un clima de recuperación económica. “Panamá ha recuperado la confianza exterior y eso se traducirá en empleos con la llegada de más grandes empresas”, indicó.

César Pinzón, director del Metro de Panamá, señaló que más de 3 mil trabajadores participan en el proyecto y destacó la relevancia del primer tramo finalizado. “Este primer tramo, más que una cifra o una etapa de construcción, representa para miles de residentes una señal concreta de que el futuro prometido por este gobierno se acerca”, afirmó.

El equipo técnico informó que la tuneladora permanecerá tres meses en mantenimiento para la revisión de componentes mecánicos y eléctricos, además de ajustes en la rueda de corte. Una vez concluidos estos trabajos, iniciará su avance final de 1.5 kilómetros hasta Albrook, donde será desmontada.

Amatore Young Ho, representante del Consorcio HPH, responsable de la obra, señaló que el proyecto implica el primer túnel construido bajo el Canal de Panamá. Aseguró que la empresa mantiene el compromiso de cumplir con el cronograma.

La ejecución involucra personal que trabaja en tres turnos continuos, según el informe oficial, con participación de especialistas panameños y apoyo de expertos internacionales. De acuerdo con el cronograma, la empresa japonesa Hitachi realizará pruebas de comunicación y señalización en los trenes hasta Vista Alegre durante el primer semestre del año, mientras que Hyundai continuará los trabajos del tramo elevado entre Vista Alegre y Panamá Pacífico.