Trasladan ventiladores mecánicos al Hospital de Obaldía para reforzar atención crítica en Chiriquí

Siete ventiladores mecánicos fueron trasladados al Hospital Materno Infantil Dr. José Domingo de Obaldía, en la provincia de Chiriquí, con el objetivo de fortalecer la atención de pacientes pediátricos y gineco-obstétricos en estado crítico, informaron del Ministerio de Salud (Minsa).

Los equipos fueron movilizados desde el Hospital José Félix Espinoza Barroso, en Bugaba, donde permanecían sin uso mientras se avanza en la reactivación de sus servicios. El traslado incluye tres ventiladores estacionarios y cuatro ventiladores de transporte, que serán utilizados de manera temporal en el Hospital de Obaldía mientras se completan las áreas pediátricas del centro hospitalario en Bugaba, detallaron del Minsa.

El director médico del Hospital Materno Infantil Dr. José Domingo de Obaldía, el Dr. Jorge Ng Chinkee, destacó la importancia del equipo para la atención de pacientes en condición crítica, subrayando el rol del hospital como centro de referencia regional para casos de alta complejidad del occidente del país.

Actualmente, este centro hospitalario cuenta con 26 camas de cuidados intensivos, distribuidas en 20 pediátricas y 6 gineco-obstétricas, capacidad que ahora se refuerza con la incorporación de los nuevos ventiladores.