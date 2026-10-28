Tocumen alerta sobre falsas ofertas de empleo que exigen pagos para contratar

El Aeropuerto Internacional de Tocumen advirtió sobre falsas ofertas de empleo que utilizan el nombre de la terminal aérea para solicitar dinero a cambio de una supuesta contratación.

La entidad aclaró que no cobra por contratar personal ni solicita pagos por la emisión de carnés como requisito para obtener una plaza de trabajo.

Ante esta situación, exhortó a la ciudadanía a no realizar pagos ni compartir documentos personales cuando se les solicite dinero en nombre del aeropuerto para acceder a un empleo.

Tocumen recomendó verificar cualquier oferta laboral a través de sus canales oficiales para evitar posibles estafas.