TECH Global University, líder en empleabilidad, se sitúa como referencia en inserción profesional

Ante el incremento de la demanda en el mercado de trabajo de profesionales con formación superior, TECH Global University ha incidido con el lanzamiento de un amplio catálogo de titulaciones enfocadas en aumentar la empleabilidad de sus alumnos. Gracias a las habilidades y destrezas que desarrollan con estos programas, el 99% de sus egresados obtiene un puesto acorde a su nivel de cualificación en menos de un año.

La universidad ha constatado que los especialistas con mayores capacidades y competencias cuentan con más posibilidades de acceder a empleos del máximo nivel, con mayor rentabilidad económica y prestigio laboral. Por ello, en sus programas busca fomentar la práctica efectiva, garantizando la combinación de la teoría más refinada con casos simulados y ejemplos reales que ayudan al profesional a contextualizar y aplicar todos los conocimientos adquiridos.

Estos títulos son creados por los mejores expertos de cada área, seleccionados minuciosamente por la universidad tanto por sus méritos profesionales como académicos. Así, miles de estudiantes culminan sus experiencias lectivas cada año con mayores posibilidades de crecer laboralmente, apoyándose en conocimientos innovadores de su campo. Esto también presenta una oportunidad para profesionales de disciplinas como Medicina, Enfermería, Fisioterapia o Negocios, quienes deben actualizarse para mantenerse a la vanguardia profesional.

Esta continua búsqueda de la excelencia académica ha catapultado a TECH Global University a obtener una puntuación de 4,9 sobre 5 en portales de opinión de la talla de Trustpilot o Google Maps, siendo así la universidad mejor valorada del mundo por sus alumnos.

TECH Global University, la mayor universidad digital del mundo

TECH Global University cuenta con una amplia oferta de actualización y capacitación profesional. Sus titulaciones abarcan Doctorados, Licenciaturas, Maestrías, Diplomados, Expertos Universitarios o Cursos de Idiomas en áreas como Ciencias del Deporte, Ciencias de la Salud, Negocios, Informática o Ingeniería, entre otras.

Dado que la innovación pedagógica es indispensable en un mundo educativo siempre cambiante, la universidad ha refinado y perfeccionado la metodología Relearning para la elaboración de sus titulaciones. De esta manera, el alumno no tendrá que invertir extensas horas en adquirir todo el conocimiento ofrecido, sino que los conceptos claves serán reiterados de forma natural a lo largo de todo el proceso académico. Además, prescinde de clases presenciales y horarios prefijados para adaptar la carga lectiva a las responsabilidades individuales.

TECH Global University, “la mejor universidad online del mundo” según Forbes

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas académicos disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%.

Está reconocida oficialmente en América, como TECH Universidad (México). Asimismo, tiene una sólida presencia en África, con TECH RUCU University (Tanzania) y TECH Euromed University (Marruecos), y en Europa a través de TECH Global University (Andorra) y TECH Universidad (España).

Gracias a su enfoque internacional, TECH tiene presencia en más de 150 países y ha sido reconocida en dos ocasiones por el Financial Times como una de las 250 compañías con mayor crecimiento en Europa en los últimos años. Esto le ha permitido convertirse en la universidad oficial de la NBA, ofreciendo programas exclusivos impartidos por destacados directivos, entrenadores y exjugadores de la principal liga de baloncesto del mundo.

Por otro lado, la prestigiosa revista Forbes la ha distinguido como la “mejor universidad online del mundo”, destacando su innovadora metodología de aprendizaje, el Relearning, así como la implementación del Método del Caso de Harvard.

Además, cuenta con un claustro docente ivy league, al nivel de Harvard o Stanford. Sus más de 6.000 profesores trabajan en las mejores compañías, organizaciones e instituciones del mundo. Las mayores multinacionales (Amazon, Apple, Google,

Nike...), los mejores hospitales (Clínica Mayo, MD Anderson...) o las mejores instituciones deportivas (Boston Celtics, Dallas Cowboys...) prestan a sus mejores profesionales para dirigir los programas académicos de TECH.

La calidad de su infraestructura digital y su alto estándar educativo han sido reconocidos por Google con el estatus de Google Partner Premier, una distinción reservada únicamente al 3% de las mayores instituciones digitales.

TECH también es considerada la Universidad mejor valorada por sus alumnos, con una valoración media de 4,9 sobre 5 en más de 25.000 valoraciones públicas en los principales portales internacionales.