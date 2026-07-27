Sorprenden a tres personas por presunta minería ilegal en el Parque Nacional Chagres

Dos mujeres y un hombre fueron detectados presuntamente realizando actividades de minería ilegal dentro del Parque Nacional Chagres, durante un operativo de vigilancia efectuado por guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y unidades del Comando Conjunto para la Seguridad del Canal de Panamá.

La acción se desarrolló en una isla ubicada en el lago Alajuela, donde las autoridades también encontraron herramientas presuntamente utilizadas para la extracción ilegal de minerales.

Entre los artículos decomisados figuran bateas, una pala, una carretilla, una piqueta y una coa.

Las tres personas fueron citadas para comparecer ante el Ministerio de Ambiente, donde continuará el procedimiento administrativo. Además, la entidad informó que presentará el respectivo informe ante el Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

MiAmbiente señaló que la minería ilegal representa una amenaza para los ecosistemas, la biodiversidad y la calidad del agua del Parque Nacional Chagres, área protegida que forma parte de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá.