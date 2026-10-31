Sismo de 5.9 en Tonosí provoca afectaciones adicionales en viviendas y deja sin luz a Cañas

Tras la réplica de magnitud 5.9 registrada de este sábado 31 de octubre, con epicentro en Tonosí, Los Santos, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reportó posibles afectaciones adicionales en viviendas que ya habían resultado dañadas por el sismo principal del 9 de octubre.

De acuerdo con el informe del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Los Santos, hasta el mediodía de hoy no se reportan heridos ni muertos por el evento de hoy, aunque la cifra de 60,848 personas afectadas del sismo anterior podría aumentar.

En materia de servicios, el corregimiento de Cañas se mantiene sin fluido eléctrico y con baja señal de telefonía celular, mientras que el resto de las áreas evaluadas reportan sistemas de energía, agua potable, carreteras y puentes operativos y sin interrupciones.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) verificó vías y puentes sin daños. Los sistemas de suministro de agua no presentan afectaciones derivadas del evento.

El COE de Los Santos, Herrera y Veraguas se mantiene activo y continúan las operaciones de asistencia en albergues.