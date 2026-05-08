SINAPROC mantiene aviso de prevención por oleajes en el Pacífico panameño

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene un aviso de prevención en el litoral Pacífico panameño ante el incremento del oleaje provocado por un evento de mar de fondo moderado.

De acuerdo con un informe técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el evento tendrá vigencia desde las 12:00 p.m. del viernes 8 hasta las 11:59 p.m. del lunes 11 de mayo de 2026, con oleajes cuyos períodos oscilarán entre 17 y 19 segundos, que podría generar fuertes rompientes y corrientes de resaca en sectores del Pacífico Occidental, Central y Oriental.

Estas condiciones podrían representar riesgos para bañistas, pescadores artesanales, operadores turísticos, embarcaciones menores y comunidades ubicadas en zonas costeras vulnerables.

Ante esta situación, SINAPROC emite las siguientes recomendaciones preventivas:

- Evitar ingresar al mar si observa oleaje elevado o corrientes inusuales.

- No bañarse en playas solitarias o sin vigilancia.

- Suspender actividades recreativas acuáticas durante períodos de fuerte oleaje.

- Mantener vigilancia permanente sobre niños y adultos mayores en áreas costeras.

- Los pescadores artesanales y capitanes de embarcaciones menores deben verificar las condiciones marítimas antes de zarpar.

- Atender las advertencias emitidas por las autoridades marítimas y los estamentos de seguridad.

- Alejarse de áreas rocosas, muelles y zonas donde rompen las olas con fuerza.

- Tener identificado un sitio seguro en caso de incremento repentino del oleaje.

- Reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades competentes.

Para emergencias, comunicarse a las líneas 520-4429, 911 o 6998-4809.