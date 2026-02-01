SINAPROC emite aviso de vigilancia por vientos y oleajes significativos en el Caribe

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reportó que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias, tormentas eléctricas, vientos y oleajes significativos en el Caribe, vigente desde las 12:00 a.m. del domingo 1 de febrero hasta las 11:59 p.m. del miércoles 4 de febrero de 2026.

Conforme al informe, las zonas bajo vigilancia incluyen Bocas del Toro, Colón (Costa Abajo, Centro y Costa Arriba), norte de la comarca Ngäbe Buglé, comarca Guna Yala y Veraguas Norte.

Según el comunicado, la situación se debe a la aproximación de “un sistema Frontal Frío por la cuenca del Caribe favoreciendo la intensificación de los vientos Alisios, estos de componente Norte, sobre zonas marítimas del Caribe”.

Esto estaría generando “condiciones de extrema precaución por la ocurrencia de oleajes frecuentes, ocasionando ‘mar picado’ y posibles corrientes de resacas”. Además, se advierte que para el 2 de febrero se prevén fuertes oleajes significativos.

El SINAPROC pidió a la población tomar medidas preventivas. Entre las recomendaciones destacan: evitar entrar al mar o realizar actividades acuáticas en condiciones de mar agitado y oleaje elevado, alejarse de la playa y de lugares bajos donde las olas puedan impactar y asegurar techos y objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

También instó a “seguir las instrucciones de autoridades locales y del personal de seguridad en puertos, muelles y playas”.