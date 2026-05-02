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Sinaproc confirma un fallecido y varias afectaciones por lluvias en Panamá y San Miguelito

Sinaproc confirma un fallecido y varias afectaciones por lluvias en Panamá y San Miguelito
ML | Personal de rescate de Sinaproc.
Redacción Metro Libre
02 de mayo de 2026

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reportó que las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron inundaciones y deslizamientos en varios puntos de Panamá y San Miguelito.

Los equipos de respuesta se mantienen desplegados realizando evaluaciones en las zonas impactadas.

Como parte del balance oficial, SINAPROC detalló que 7 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones, mientras que 10 vías se mantienen anegadas dificultando el tránsito. Además, se registró una vivienda dañada tras la caída de un árbol debido a la saturación del suelo.

En medio de estas operaciones, personal funcionario y voluntario culminó la búsqueda de un masculino de 20 años de edad en el sector de Veranillo. Hoy cerca de las 11:00 a.m., el cuerpo fue ubicado sin signos vitales en el área del Corredor Sur, debajo de un puente en el sector de Chanis.

Equipos interinstitucionales continúan con la evaluación de daños y la atención en las comunidades afectadas.

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