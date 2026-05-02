Sinaproc confirma un fallecido y varias afectaciones por lluvias en Panamá y San Miguelito

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reportó que las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron inundaciones y deslizamientos en varios puntos de Panamá y San Miguelito.

Los equipos de respuesta se mantienen desplegados realizando evaluaciones en las zonas impactadas.

Como parte del balance oficial, SINAPROC detalló que 7 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones, mientras que 10 vías se mantienen anegadas dificultando el tránsito. Además, se registró una vivienda dañada tras la caída de un árbol debido a la saturación del suelo.

En medio de estas operaciones, personal funcionario y voluntario culminó la búsqueda de un masculino de 20 años de edad en el sector de Veranillo. Hoy cerca de las 11:00 a.m., el cuerpo fue ubicado sin signos vitales en el área del Corredor Sur, debajo de un puente en el sector de Chanis.

Equipos interinstitucionales continúan con la evaluación de daños y la atención en las comunidades afectadas.