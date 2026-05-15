Sinaproc advierte sobre mareas de hasta 5.18 metros en el Pacífico panameño

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que entre el sábado 16 y el miércoles 20 de mayo de 2026 se registrarán mareas máximas en el Pacífico panameño, con alturas de hasta 17 pies (5.18 metros).

De acuerdo con el aviso emitido por la entidad, las mayores alturas se esperan el domingo 17 a las 4:06 p.m. y el lunes 18 a las 4:57 p.m., ambos casos con niveles de 17.0 pies.

Sinaproc indicó que estas condiciones podrían generar oleajes y corrientes de retorno, además de coincidir con episodios de lluvias que aumentarían el riesgo de crecidas de ríos y quebradas, así como posibles inundaciones en áreas vulnerables y zonas costeras.

La institución recomendó evitar actividades recreativas en playas durante las horas de mareas máximas y mantener vigilancia sobre niños y adultos mayores en áreas cercanas al mar.

También pidió a pescadores artesanales y usuarios de embarcaciones pequeñas tomar medidas de seguridad y verificar el estado de sus equipos de navegación.

La entidad recordó que, en caso de emergencia, están habilitadas las líneas 520-4429 y 911.