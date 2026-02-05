Sigue conflicto entre residentes de Villa Milagros y Villa Magna

Residentes de Villa Milagros, en Panamá Norte, manifestaron su desacuerdo con moradores de Villa Magna, tras el cierre del paso principal que conecta ambas comunidades, luego de la colocación de barreras de concreto tipo jersey.

La secretaria de la Junta Local de Desarrollo de Villa Milagros, Cecilia Caballero, mencionó que “esto ha afectado directamente a los residentes del sector perteneciente al corregimiento de Ernesto Córdova Campos. El paso alterno habilitado es demasiado angosto, lo que dificulta el tránsito vehicular”.

Caballero agregó que “la situación también impacta a los estudiantes, quienes no pueden ingresar con facilidad a Villa Milagros y deben recorrer distancias más largas para llegar a sus centros educativos”.

Por su parte, los residentes de Villa Magna informaron, mediante un comunicado, que cuentan con las certificaciones oficiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las cuales establecen que la vía interna de su urbanización no le pertenece a la nación (Estado).

Asimismo, señalaron que los accesos a los pueblos de Villa Milagros y Nueva Libia no están aislados, ya que su vía principal hacia San Isidro fue restaurada en 2025 y ha sido históricamente el acceso vial de estas comunidades.

Habla el representante

En tanto, el representante del corregimiento de Ernesto Córdova Campos, Ismael Atencio, manifestó que se está desarrollando un puente alterno que conectará a las comunidades de Alto de los Lirios, Suntracs y Villa Milagros.

Atencio explicó que, una vez finalizada la obra, se procederá a redirigir el tráfico vehicular, lo que permitiría a la comunidad de Villa Magna cerrar la vía y avanzar en un proceso administrativo para la recuperación de la servidumbre pública, otorgada en administraciones anteriores a desarrolladores privados.