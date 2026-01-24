Sigue búsqueda policial de implicados en el intento de robo en una finca en Antón

La Policía Nacional informó que mantiene intensos operativos para dar con la aprehensión de dos hombre quienes, junto a otro ciudadano, intentaron robar con arma en mano en una finca ubicada en el distrito de Antón.

El mayor Jhony Miranda, ejecutivo de la Zona Policial de Coclé, indicó que la alerta se dio a través de la ciudadanía y que al momento de llegar al lugar, las unidades observaron a una persona sin vida, presuntamente señalada por los propietarios de la vivienda como sospechoso del robo.

El mismo mantenía antecedentes por allanamientos, delitos contra la seguridad colectiva, drogas y contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio.