Siete personas aprehendidas por el delito de pandillerismo

En el marco de la “Operación Combate”, la Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, unió fuerzas con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para capturar a siete presuntos integrantes de la pandilla “Bagdad - Santa Eduviges”.

Según fuentes de la PGN, los operativos se desplegaron de forma simultánea en los sectores de San Miguelito, Tocumen y Pacora. Entre los capturados destaca alias “Rungito”, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal. Durante las diligencias, las autoridades incautaron dinero en efectivo, vehículos e indumentaria con la bandera de Corea del Sur, simbología con la que se identifica este grupo.

Esta ofensiva judicial es el resultado de una investigación iniciada el 6 de marzo de 2023. Según las autoridades, la pandilla mantenía el control territorial en el sector de Santa Eduviges (corregimiento de Tocumen), donde se les vincula con delitos de homicidio, narcotráfico, robos, hurtos y posesión ilegal de armas de fuego.

Desde la PGN destacaron que las personas detenidas en estas diligencias serán puestas a disposición de un Juez de Garantías para las audiencias correspondientes, donde los Fiscales solicitarán la imputación de cargos y aplicación de las respectivas medidas cautelares.