Siete candidatos a defensor del pueblo pasan al pleno de la Asamblea

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El actual defensor del pueblo, Eduardo Leblanc González, no logró ser remitido por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional para el pleno legislativo, luego de que obtuviera 4 votos a favor y 5 abstenciones, cifra que no fue suficiente para ser considerado.Otras de las grandes favoritas que no logró pasar fue la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Angela Russo, quien solo obtuvo los votos de Shirley Castañeda, Luis Eduardo Camacho, Didiano Pinilla y el diputado Jairo Bolota.