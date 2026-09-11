SENNIAF pide no difundir imágenes ni videos de niño fallecido en Pedasí

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación no difundir audios, imágenes, videos ni otros contenidos relacionados con un niño fallecido en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos.

La institución señaló que la solicitud busca proteger los derechos y la privacidad del menor, y recordó que la Ley 285 de 15 de febrero de 2022 establece el deber de garantizar y proteger integralmente los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, SENNIAF advirtió que “la divulgación de información o contenidos que vulneren sus derechos y privacidad puede generar responsabilidades y las sanciones que correspondan conforme a la legislación vigente”.

La entidad también pidió respeto y privacidad para los hermanos del niño, al señalar que atraviesan un momento de dolor y requieren protección y acompañamiento.

SENNIAF indicó que se encuentra colaborando con las autoridades competentes en las acciones relacionadas con el caso y que mantiene como prioridad “el interés superior y la protección integral de los niños involucrados”.

El comunicado no detalla las circunstancias del fallecimiento.