Senan y Marines de los EE. UU. realizan ejercicio de fuego real en Colón

Con el objetivo de fortalecer el intercambio de conocimientos y las capacidades operativas en materia de seguridad regional, infantes de marina de los Estados Unidos y personal del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) realizaron un ejercicio conjunto de fuego real en la provincia de Colón.

El entrenamiento técnico y táctico contó con la participación de miembros del cuerpo de Marines de los Estados Unidos asignados a la Batería del Cuartel General del 10.º Regimiento de Marines.

Durante las maniobras en el terreno, las fuerzas combinadas concentraron sus esfuerzos en perfeccionar la puntería y adquirir experiencia práctica avanzada en el manejo de la ametralladora ligera M-240, una de las piezas clave en el soporte táctico de estas unidades, informaron las autoridades.

Esta capacitación conjunta responde a los acuerdos de cooperación estratégica vigentes entre ambos países. Históricamente, Estados Unidos y Panamá mantienen una estrecha asociación en materia de seguridad, la cual se centra en hacer frente de manera coordinada a las amenazas comunes, proteger la infraestructura del Canal de Panamá y garantizar de forma permanente la estabilidad regional.