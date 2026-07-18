Senafront aprehende a dos personas por microtráfico en Darién

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) aprehendieron a dos personas durante un operativo antidrogas realizado en la comunidad de Garachine, provincia de Darién.La acción, desarrollada en coordinación con el Ministerio Público, se efectuó como parte del Plan Firmeza y la Operación 'Fuerza Total'. Durante el allanamiento se decomisaron más de 30 carrizos y envoltorios plásticos con presunta cocaína, además de materiales utilizados para el embalaje de sustancias ilícitas.La entidad destacó que los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía de Drogas de Darién. Tras la audiencia de garantías, la mujer fue condenada a 48 meses de prisión, mientras que el hombre recibió una pena de 72 meses de cárcel por el delito de microtráfico.