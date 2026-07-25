Seis capturados por minería ilegal en el cauce del Río María Prieto

Seis personas, entre ellas dos menores de edad, fueron aprehendidas por realizar presuntamente actividades de extracción ilegal de oro en el cauce de la quebrada Río María Prieto, ubicada en el Corredor de Los Pobres, corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá.

La acción fue desarrollada por el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental (EME-AMBIENTE) durante un operativo de patrullaje preventivo, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Contra los Delitos Ambientales (UCDA), la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) Ambiental, la Policía Ambiental y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).

De acuerdo con las autoridades, la intervención se realizó tras recibir información sobre la presencia de personas dedicadas a la minería ilegal, actividad que estaría generando daños al ecosistema, incluyendo la alteración del cauce de la quebrada y la degradación del suelo.

Durante el operativo fueron detenidos cuatro adultos y dos adolescentes. Los menores fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes mediante la Policía de Niñez y Adolescencia y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), siguiendo los protocolos establecidos.

A los involucrados se les notificó su aprehensión por la presunta comisión de delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, específicamente relacionados con afectaciones a los recursos naturales.

Como parte del procedimiento, las autoridades decomisaron equipos utilizados para la extracción ilegal de oro, entre ellos cuatro palas, cuatro bateas, cuatro canalones, diez cubos plásticos, una manguera con filtro, un tanque de gasolina, una coa y una motobomba.

Personal técnico del Ministerio de Ambiente también entregó las citaciones correspondientes para continuar con el proceso administrativo. Los aprehendidos fueron trasladados a la 14.ª Zona Policial Metro Norte, subestación de Caimitillo, donde se realizaron los trámites legales pertinentes.

MiAMBIENTE, junto a los estamentos de seguridad, mantiene los operativos de vigilancia y control para combatir actividades que afectan los recursos naturales y la protección de los ecosistemas del país.