Seis aspirantes competirán por la Rectoría en elecciones universitarias 2026

Seis candidaturas a la Rectoría de la Universidad de Panamá (UP) fueron admitidas oficialmente por el Organismo Electoral Universitario (OEU), tras el cierre del periodo de postulaciones y la verificación de requisitos.

La decisión quedó formalizada en resoluciones emitidas el 28 de abril de 2026, que también validan las nóminas para otros cargos de elección, incluyendo decanos, vicedecanos y autoridades de centros regionales universitarios.

Los aspirantes a rector para el periodo 2026-2031 son César A. García E., Migdalia Bustamante V., José E. Moreno R., Corina Pérez O. de Coronado, Roberto A. Ah Chong F. y Denis J. Chávez, cada uno con sus respectivas nóminas.

El pleno del OEU, presidido por Rufino Fernández y con Alicia Flores como secretaria, aprobó las postulaciones que participarán en las elecciones previstas para el 1 de julio de 2026.

En el mismo proceso, el organismo electoral oficializó 34 nóminas para los cargos de decano y vicedecano en 15 facultades, además de las elecciones en nueve centros regionales universitarios.

Según las disposiciones vigentes, podrán votar docentes con tres o más años de servicio, administrativos permanentes con al menos cinco años de antigüedad y estudiantes regulares incluidos en el padrón electoral final.

El OEU señaló que el proceso se rige por la Ley 24 de 2005, sus reformas, el Estatuto Universitario y el Reglamento General de Elecciones, e instó a los candidatos a mantener “un clima de respeto, propuestas y debate constructivo durante el periodo de campaña”.