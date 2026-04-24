Segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional sufre accidente; no pasó del susto

Eliécer Castrellón Barrios, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) informó que sufrió un accidente durante un recorrido realizado la mañana de hoy en su circuito.

A través de un mensaje colgado en sus historias de WhasApp, Castrellón Barrios agradeció las muestras de preocupación y aseguró que, pese al incidente, se encuentra bien de salud. “A Dios la gloria... Dios nos permitió superar una prueba más en nuestra vida, estamos bien gracias por los que se preocuparon; seguimos tratando de hacer nuestro trabajo, lo material se repone”, expresó.

El dirigente político señaló que continuará enfocado en cumplir con sus responsabilidades y labores dentro de su circuito, reafirmando su compromiso con la ciudadanía y con el trabajo legislativo que desempeña desde la Asamblea Nacional.