Sectores de Panamá Este estarán sin agua este viernes, 26 de diciembre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que realizará la instalación de un nuevo centro de control de motores en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Pacora este viernes, 26 de diciembre de 2025, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Se registrará falta de suministro de agua en:- Montemadero, Castilla Real, Condado Real, Altos de Santa Clara, Las Garzas, Tataré, Pacora, San Diego, Tanara, Paso Blanco 1 y 2 y sectores aledaños

La entidad recomienda tomar las medidas necesarias para abastecerse de agua durante el período de suspensión.