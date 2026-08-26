Santa Ana aprueba renovación del Centro Deportivo Club de Leones por B/.8 millones

Los residentes de Santa Ana aprobaron por unanimidad la renovación del Centro Deportivo Club de Leones, un proyecto de la Alcaldía de Panamá que contempla una inversión estimada de B/.8 millones para recuperar espacios destinados al deporte, la recreación y la formación comunitaria.

Según el reporte del Municipio de Panamá, la propuesta recibió 36 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, luego de que los residentes conocieran los detalles del proyecto y expusieran sus opiniones durante una consulta pública.

Entre las obras previstas se encuentran una piscina, una cancha multiuso, áreas para talleres de capacitación y una plaza pública, que estarán dirigidas a niños, jóvenes, adultos y personas mayores de Santa Ana y comunidades cercanas.

La consulta se realizó en los predios de los edificios Centenario, con la participación de representantes de la Autoridad Nacional de Descentralización, la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia, la Dirección de Planificación Urbana y la Junta Comunal de Santa Ana.

Como parte del proceso se presentó un diagnóstico comunitario sobre las necesidades de los residentes. Según los resultados, 37 % de los residentes evita determinados espacios debido a la presencia de pandillas, mientras que 28 % percibe un aumento de la inseguridad después de las 6:00 p. m.

El diagnóstico también reveló que 77 % de los consultados manifestó interés en participar en talleres de capacitación, uno de los componentes contemplados dentro de la renovación del centro deportivo.