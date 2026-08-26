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Santa Ana aprueba renovación del Centro Deportivo Club de Leones por B/.8 millones

Santa Ana aprueba renovación del Centro Deportivo Club de Leones por B/.8 millones
ML | Render del Centro Deportivo Club de Leones .
Redacción Web
26 de agosto de 2026

Los residentes de Santa Ana aprobaron por unanimidad la renovación del Centro Deportivo Club de Leones, un proyecto de la Alcaldía de Panamá que contempla una inversión estimada de B/.8 millones para recuperar espacios destinados al deporte, la recreación y la formación comunitaria.

Según el reporte del Municipio de Panamá, la propuesta recibió 36 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, luego de que los residentes conocieran los detalles del proyecto y expusieran sus opiniones durante una consulta pública.

Entre las obras previstas se encuentran una piscina, una cancha multiuso, áreas para talleres de capacitación y una plaza pública, que estarán dirigidas a niños, jóvenes, adultos y personas mayores de Santa Ana y comunidades cercanas.

La consulta se realizó en los predios de los edificios Centenario, con la participación de representantes de la Autoridad Nacional de Descentralización, la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia, la Dirección de Planificación Urbana y la Junta Comunal de Santa Ana.

Como parte del proceso se presentó un diagnóstico comunitario sobre las necesidades de los residentes. Según los resultados, 37 % de los residentes evita determinados espacios debido a la presencia de pandillas, mientras que 28 % percibe un aumento de la inseguridad después de las 6:00 p. m.

El diagnóstico también reveló que 77 % de los consultados manifestó interés en participar en talleres de capacitación, uno de los componentes contemplados dentro de la renovación del centro deportivo.

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