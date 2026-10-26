Retornan a Colombia a pasajero señalado por presuntos vínculos criminales

Las autoridades panameñas impidieron la continuación del viaje y deportaron a Colombia a un ciudadano de ese país señalado por presuntos vínculos con organizaciones criminales en Sudamérica. El sujeto fue detectado durante labores de verificación migratoria en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El pasajero había arribado procedente de Colombia y tenía previsto continuar su trayecto hacia Curazao. No obstante, luego de las comprobaciones correspondientes, las autoridades determinaron que representaba un riesgo para la seguridad nacional, por lo que le negaron el tránsito por territorio panameño.

El caso fue informado por el Servicio Nacional de Migración, que destacó que mantiene controles permanentes en los principales puestos de entrada al país, en coordinación con otras entidades de seguridad.