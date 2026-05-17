Retiran más de 10 toneladas de basura del litoral pacífico en jornada “Pesca Tu Basura 2026”

Más de 10 toneladas de desechos fueron retiradas del puerto Panamá, ubicado junto al Mercado del Marisco, durante la jornada ambiental “Pesca Tu Basura 2026”, organizada por la Alcaldía de Panamá.

Entre las entidades participantes estuvieron la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, la Cámara Marítima de Panamá, Fundación Ancón, Fundación SOA, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, la Autoridad Marítima de Panamá y el Servicio Nacional Aeronaval, además de la empresa Mercury.

Durante la jornada, embarcaciones y brigadas de voluntarios recorrieron distintos puntos del litoral para extraer materiales contaminantes acumulados en el mar y en zonas cercanas a la costa.

La actividad también incluyó la entrega de premios en efectivo, combustible, lubricantes, certificados de regalo, alimentación y trofeos a participantes destacados.

Yarelys Gómez, subdirectora de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá, señaló la importancia de mantener este tipo de iniciativas enfocadas en la conservación marina y la protección de los océanos.

La funcionaria destacó que las jornadas de limpieza buscan además promover una mayor conciencia ambiental y fomentar prácticas de sostenibilidad entre la población.