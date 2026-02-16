Rescatan a tres personas en Nueva Gorgona

Miembros del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) rescataron a dos menores y un adulto de 46 años, quienes fueron arrastrados por el fuerte oleaje en la playa Canadian, en Nueva Gorgona. Debido a las condiciones de oleaje moderado y la posibilidad de corrientes resaca, las autoridades colocaron la bandera amarilla.

Por otro lado, en la playa La Ensenada (Panamá Oeste), se izó la bandera roja, que prohíbe el baño, ante la presencia de serpientes marinas.

En la playa Santa Clara, provincia de Coclé, se brindó atención prehospitalaria a una joven de 20 años que presentó debilidad generalizada tras una exposición prolongada al sol. “La paciente se mantuvo consciente en todo momento”, detalló el Sinaproc en un comunicado. La entidad informó, además, que este lunes ingresaron a dicha playa 1,200 usuarios y 300 bañistas, manteniéndose la bandera amarilla durante la marea baja.

Asimismo, en la playa Arrimadero, en Veraguas, se reportó el ingreso de 350 usuarios y 90 bañistas. En esta zona se colocó la bandera amarilla por la presencia de rayas y agentes biológicos (aguamala).