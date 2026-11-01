Rescatan a tres costarricenses desaparecidos en el Caribe

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) rescató a tres ciudadanos costarricenses que se encontraban a la deriva en el mar Caribe, luego de presentar desperfectos mecánicos en la embarcación en la que viajaban.

La entidad informó que la maniobra se realizó con la colaboración de moradores de la comunidad de Ogobsucun, en el Caribe panameño. Los tres hombres, de 37, 25 y 20 años, habían sido reportados como desaparecidos en Costa Rica desde el pasado 19 de octubre.

Tras ser llevados a puerto seguro, fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica y continuar con los trámites y protocolos correspondientes.