Rescatan a ocho menores y capturan a una pareja por presunta explotación sexual en Chiriquí

Ocho menores de edad fueron rescatados y una pareja de esposos fue aprehendida durante un operativo realizado en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, como parte de una investigación por presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de explotación sexual.

De acuerdo con un informe de la Policía Nacional, la acción se desarrolló en el marco de la Operación Pintor 2, ejecutada en coordinación con el Ministerio Público y con el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Durante una diligencia de allanamiento y registro, las autoridades lograron rescatar a ocho menores de edad, quienes figuran como hijos de los investigados. Además, fueron incautados diversos equipos tecnológicos, entre ellos teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis como parte de las investigaciones.

La Dirección Nacional de Inteligencia Policial informó que la Operación Pintor se ha desarrollado en dos fases. La primera se llevó a cabo el pasado 2 de junio de 2026 en el sector de Barú, Puerto Armuelles, donde fueron aprehendidos en flagrancia dos adultos presuntamente vinculados con la investigación y se logró recuperar a una víctima menor de edad.

Según las autoridades, las investigaciones continúan con el propósito de determinar el alcance de los hechos y establecer posibles responsabilidades adicionales.