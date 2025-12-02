Rescatan a hombre que amenazaba con tirarse del Puente de Las Américas

En la mañana de este martes, 2 de diciembre, un hombre que amenazaba con lanzarse desde el Puente de Las Américas, fue rescatado por unidades de los estamentos de seguridad.

Al lugar llegó personal de los Bomberos y la Policía Nacional (PN), para dialogar con el ciudadano para que desistiera de su intención de lanzarse y voluntariamente accediera a bajar.

“A través del diálogo, la paciencia y la cercanía, lo escuchamos y acompañamos, hasta ponerlo a salvo y asegurarnos que recibiera la atención médica y emocional que necesitaba”, informaron de la Policía.

Recordaron “a todos que no están solos. Pedir ayuda es un acto de valentía”.

La situción generó un gran tráfico desde y hacia la ciudad capital.