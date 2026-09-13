Rescatan a estudiante de Ingeniería Forestal extraviado en Gamboa

Unidades de la Policía Ambiental informaron que rescataron a un ciudadano de 34 años que había sido reportado como extraviado en el sector de La Playita, en Gamboa, provincia de Colón.

De acuerdo con la entidad, el hombre formaba parte de un grupo de estudiantes de Ingeniería Forestal que realizaba investigaciones en el área. Al notar que se había extraviado, sus compañeros solicitaron apoyo a la Policía Nacional.

Tras realizar las labores de búsqueda, las unidades lograron establecer contacto con el ciudadano y posteriormente procedieron con su extracción del sector.La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de la vida y la atención oportuna a la ciudadanía, especialmente en áreas de difícil acceso.