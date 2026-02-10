Representantes del distrito de Colón reclaman pagos

Un grupo de representantes de corregimientos del distrito de Colón se acercaron este martes a las oficinas de tesorería de la Alcaldía, en forma de protesta por supuesta falta del pago que le adeudan.

Al lugar llegó el Gobernador de la provincia, Julio Hernández, a mediar con los ediles.

Ricardo Cerrud, representante de Cristóbal, indicó que “solo se le están pagando a cuatro Juntas Comunales los $8,000 que se les da para atender situaciones como personas con discapacidad, herbazales, pagar luz, entre otros”.

“A seis Juntas Comunales, la Alcaldía le paga la luz, pero a la de Cristóbal no, y ayer llegó ENSA a cortarnos la luz”, comentó Cerrud, quien agregó que la deuda está acumulada desde octubre 2025.

El distrito de Colón está conformado por 15 corregimientos.