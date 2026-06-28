Reporte periódico y arresto domiciliario para dirigentes sindicales

Un juez de garantías decretó medidas cautelares contra los dirigentes sindicales Genaro López y Marco Andrade, quienes enfrentan una investigación por una supuesta afectación patrimonial que supera los 750 mil dólares en perjuicio del Ministerio de Trabajo.

Según la investigación del Ministerio Público, el proceso guarda relación con la administración de recursos públicos asignados a la Confederación de Unidad Sindical Independiente (CONUSI).

Como parte de la decisión judicial, López deberá presentarse dos veces por semana ante las autoridades, mientras que Andrade permanecerá bajo arresto domiciliario.

La Fiscalía anunció que apelará las medidas cautelares impuestas por el juez Fermín Bonilla, al considerar que no son suficientes. La audiencia para resolver las medidas fue programada para el próximo 14 de julio.