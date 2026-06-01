Reportan presunta fuga de privados de libertad tras motín en La Joyita

Extraoficialmente, un reporte viralizado en redes sociales indica que ocurrió un presunto motín durante la tarde de este lunes, 1 de junio, en el centro penitenciario La Joyita, que habría derivado en la evasión de al menos 10 personas privadas de libertad.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el hecho ni la cantidad de evadidos, mientras siguen circulando videos del presunto motín.

Tras conocerse la situación, usurarios en las redes compartieron imágenes de un supuesto operativo de búsqueda de las autoridades en los alrededores del centro penitenciario y en zonas cercanas.

La información se encuentra en desarrollo y se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.