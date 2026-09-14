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Reportan largas filas y “juega vivo” durante entrega de tarjetas del Pase-U en Los Andes

Reportan largas filas y “juega vivo” durante entrega de tarjetas del Pase-U en Los Andes
TREPORTA | Vista de la fila para ingresar.
Redacción Web
14 de septiembre de 2026

Desde la tarde del domingo, algunos padres de familia llegaron al centro comercial Los Andes Mall para hacer fila y retirar las tarjetas correspondientes al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U). Otros aseguran que tuvieron que madrugar para intentar completar el trámite.

Ante los reclamos, el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, pidió a los padres tener paciencia y recomendó acudir más tarde para evitar las largas filas.

“Tengan un poquito de paciencia, es más, que lleguen a las 9:00, 10:00 a.m., que a esa hora el proceso va a ser mucho más fluido y no van a tener que estar pagando porque los cuelen”, manifestó Godoy en entrevista para Telemetro Reporta.

El funcionario aseguró que la atención estaba prevista para comenzar a las 7:00 a.m., aunque, según dijo, inició casi una hora antes. Godoy también pidió a los acudientes evitar llegar con niños y considerar acudir durante la media mañana, con el objetivo de agilizar la atención.

Mientras tanto, los padres que acudieron desde la madrugada cuestionaron las condiciones de espera y situaciones irregulares que, según denuncian, se estarían presentando en medio de la entrega de las tarjetas del Pase-U.

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