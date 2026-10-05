Reportan ataque a tiros contra el exdiputado Pedro Torres en Colón

El exdiputado colonense Pedro Torres habría resultado herido este 5 de octubre tras un presunto ataque a tiros ocurrido mientras se encontraba en las inmediaciones de la Junta Comunal de Salamanca, en el corregimiento de Sardinilla.

De acuerdo con información preliminar difundida, Torres se encontraba dentro de un vehículo tipo SUV de color negro cuando sujetos aún no identificados habrían disparado contra el automóvil.

El área donde presuntamente ocurrió el ataque, cerca de un plantel educativo y de la Junta Comunal, habría sido acordonada por unidades de la Policía Nacional, mientras se realizaban diligencias para recabar indicios y ubicar a los posibles responsables.

Torres fue diputado por la provincia de Colón durante el periodo presidencial de Laurentino Cortizo.

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