Réplica de 5.9 mantiene en alerta a las autoridades; evalúan daños en hospitales y viviendas

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene el monitoreo en distintas provincias y comarcas del país, tras registrarse una réplica sísmica de magnitud 5.9 a las 10:50 a.m. de este sábado 31 de octubre. El movimiento agravó fisuras y rajaduras existentes en algunas instalaciones hospitalarias y estructuras, mientras que las autoridades no reportan personas heridas ni fallecidas.

De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP), este nuevo movimiento forma parte de la actividad sísmica posterior al evento del pasado 9 de octubre. Hasta el momento, el balance acumulado registra 18,842 evaluaciones de viviendas y 60,848 personas afectadas. Las autoridades no descartan que estas cifras aumenten tras las nuevas inspecciones.

En el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, durante las inspecciones se identificaron nuevas afectaciones estructurales en el Hotel Esencia, donde se observó desprendimiento de material en una columna, grietas profundas y desplazamiento de la estructura, que quedó recostada sobre los árboles de la parte frontal.

Ante esta situación, se requiere una evaluación técnica especializada para determinar la estabilidad del inmueble. Por ello, las autoridades recomendaron evitar el ingreso y mantener distancia del área.

Mientras tanto, en otros sectores de Los Santos continúan las inspecciones en viviendas que ya presentaban daños por el sismo anterior. En los albergues, sus ocupantes reportaron haber sentido el movimiento, pero no se registraron novedades.

Por su parte, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que la réplica provocó el agravamiento y la apertura de fisuras y rajaduras preexistentes en instalaciones de salud.

En el Hospital Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce, se observó un aumento de las rajaduras en el área de Administración y en la Torre de Hospitalización. Asimismo, en el Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, se identificó el crecimiento de fisuras en zonas críticas por donde pasan tuberías de oxígeno y líneas eléctricas.

El personal mantiene marcadas las fisuras para evaluar su evolución. Además, los bomberos apoyaron al Municipio de Panamá Oeste en inspecciones técnicas de sus oficinas.

En cuanto a la infraestructura vial, las verificaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) no reportaron afectaciones en carreteras ni puentes. De igual manera, los sistemas de abastecimiento de agua y el tendido eléctrico se mantienen operativos.

Sin embargo, en el sector de Cañas se reportó baja señal de telefonía. En tanto, varias instalaciones de salud aplicaron protocolos de evacuación preventiva, entre ellas los hospitales Anita Moreno, Joaquín Pablo Sayas, Cecilio Castillero y Gustavo Nelson Collado, además de centros de salud de Guararé, Pedasí, Las Minas, Los Pozos y San Isidro.

Las instalaciones de Veraguas, Coclé, San Miguelito y Bocas del Toro no reportaron novedades adicionales.

Como parte de las acciones de respuesta, se realizó una evacuación preventiva en Isla Cañas, donde posteriormente se confirmó que no había novedades. Asimismo, las autoridades mantienen recomendaciones de precaución para la pesca artesanal y la navegación.

Los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) de Los Santos, Herrera y Veraguas continúan activos, mientras que las operaciones de agua, saneamiento e higiene (WASH) se mantienen en los albergues para reforzar la atención de las personas afectadas.

Finalmente, SINAPROC exhortó a la población a mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades, evitar ingresar a estructuras que presenten daños y reportar cualquier situación de riesgo a las instancias correspondientes.