Reordenamiento comercial y mejoras urbanas en el Mercado El Cruce de Calidonia

La Alcaldía de Panamá impulsa un plan integral de adecuación y recuperación del Mercado El Cruce, en el corregimiento de Calidonia, con el objetivo de reorganizar la actividad comercial, reforzar la seguridad y optimizar los espacios públicos en esta concurrida zona de la capital.

Desde la entidad informaron que este proyecto contempla la habilitación de cubículos para microempresarios que fueron desalojados recientemente de áreas vinculadas a la empresa MiBus, entre ellas la zona paga de la 5 de Mayo. La medida busca brindarles una alternativa formal dentro de un entorno regulado y seguro.

A través de la Dirección de Mercados, el municipio organizará actividades permanentes para atraer compradores y dinamizar las ventas, al tiempo que se fortalecerán los sistemas de videovigilancia y la presencia de la Policía Municipal en el área, destacaron en un comunicado.

De la alcaldía detallaron que, de manera paralela, MiBus desarrolla labores de limpieza en los espacios previamente ocupados por los comerciantes informales y ejecuta el reemplazo de luminarias para mejorar la visibilidad.

La intervención municipal también incluye trabajos de paisajismo, pintura y saneamiento de los alrededores, con miras a garantizar mayor seguridad y facilitar la libre circulación peatonal.

Reiteran que, con estas acciones, las autoridades avanzan en la recuperación y ordenamiento de este espacio público, apostando por un entorno más seguro, organizado y atractivo para comerciantes y visitantes.