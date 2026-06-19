Renuncia el director del Sistema Penitenciario Jorge Torregroza

El Ministerio de Gobierno informó sobre la renuncia de Jorge Torregroza al cargo de director general del Sistema Penitenciario, decisión que fue aceptada por la ministra Dinoska Montalvo.

La información fue dada a conocer mediante un comunicado oficial, en el que la entidad confirmó la salida del funcionario tras 20 meses al frente de la institución responsable de la administración de los centros penitenciarios del país.

En el comunicado, la ministra Montalvo agradeció la labor desempeñada por Torregroza durante su gestión, destacando “su entrega, desempeño y compromiso al frente del Sistema Penitenciario”.

Asimismo, expresó que el ahora exdirector seguirá contando con “su respeto y admiración tanto en el ámbito profesional como personal”.