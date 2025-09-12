Refuerzan operativo contra la delincuencia en la provincia de Colón

Unidades de inteligencia, investigación, motorizados lince, policia regular y otras dependencias policiales, se desplegarán en diversos sectores de la provincia de Colón, en los que se fortalecerán los patrullajes a pie y en vehículos, indicaron de la Policía Nacional.

El comisionado Héctor Delgado, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, indicó que este operativo se realizará durante todo el fin de semana. La Policía Nacional pone en marcha un operativo para mitigar las acciones delictivas en la provincia de Colón, como parte de las acciones del Plan Firmeza.

Las acciones operativas se mantendrán sobre todo en las áreas de mayor incidencia delictiva, dijo el comisionado.

La acción policial forma parte de una serie de operaciones dentro de las estrategias enfocadas por el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional en un esfuerzo por garantizar la seguridad y el orden público.