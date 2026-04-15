Refuerzan despliegue policial ante violencia

La Policía Nacional (PN) y estamentos de seguridad intensifican operativos para frenar la violencia nacional. El director de la PN, Jaime Fernández, afirmó: “Mantenemos despliegues continuos para brindar la respuesta que la ciudadanía exige. Aunque enfrentamos una situación crítica, la atendemos con total responsabilidad y prudencia estratégica”.

Fernández destacó que han sostenido reuniones con la Dirección de Investigación Judicial para fortalecer las estrategias de seguridad, incluyendo la actualización de verificaciones ciudadanas y la ejecución de más de 166 oficios de captura contra presuntos homicidas.

Uno de los sectores más golpeados por la violencia en los últimos días es el corregimiento de Río Abajo, donde, según cifras oficiales, al menos cuatro asesinatos se han registrado en un período de tres días. Por su parte, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, resaltó que “veo positiva la decisión de suspender temporalmente las vacaciones del personal policial, con el fin de reforzar la presencia en las calles y aumentar la capacidad operativa de la institución”.