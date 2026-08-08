Recuperan vehículo y capturan a cuatro personas por presunto robo agravado

La Policía Nacional informó sobre la recuperación de un vehículo tipo pickup y la aprehensión de cuatro personas, entre ellas tres menores de edad, por su presunta vinculación con un hecho ocurrido en el sector de Las Lomas, en Chiriquí.

Según el reporte policial, el propietario del vehículo, quien presta servicio de transporte mediante una plataforma digital, acudió al sector tras recibir una solicitud de traslado. Al llegar, presuntamente fue amenazado con un arma de fuego, privado de su libertad y amarrado de las manos.

Tras la rápida acción de las unidades policiales, el vehículo fue ubicado e interceptado en la vía Panamericana. A bordo se encontraban un adulto y tres menores de edad, quienes fueron aprehendidos.

La Policía Nacional indicó que, en coordinación con el Ministerio Público, continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.