Recuperan arma de fuego sustraída a un policía en Colón

En el sector de El Bambú, provincia de Colón, se logró la recuperación de un arma de fuego tipo pistola que había sido sustraída a una unidad policial el día de ayer, informó la Policía Nacional.

“La recuperación se dio como resultado de los operativos y labores de inteligencia en Barrio Sur. Las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y dar con los implicados en este hecho”, detalló la institución en un comunicado.

De acuerdo con el informe preliminar, la sustracción se produjo mientras los uniformados realizaban el desalojo de una comparsa en el área; momento en el que se registró una situación confusa que fue aprovechada para despojar al agente de su arma de reglamento.