Recuerdan a las víctimas de La Cresta y renuevan los Corazones Azules

A 20 años de la tragedia ocurrida el 23 de octubre de 2006 en La Cresta, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) rindió homenaje a las víctimas mortales y reconoció la fortaleza de los sobrevivientes. Como parte del acto conmemorativo, se realizó el repintado de los Corazones Azules en la avenida Martín Sosa, durante una jornada de respeto y empatía en la que familiares y sobrevivientes unieron sus manos para renovar estos símbolos de vida y memoria sobre el asfalto.

La ATTT reiteró que mantiene operativos permanentes de fiscalización y verificación en puntos estratégicos del país, que incluyen la inspección de más de 3,000 busitos colegiales para garantizar que cumplan con las normas vigentes. Como resultado, en los primeros ocho meses de 2026 se impusieron 17,619 boletas por vehículos mal estacionados, 16,354 por desatender las señales de tránsito y 3,888 por obstrucción del libre tránsito.

“Somos contundentes con los operativos de fiscalización para garantizar que ningún vehículo del transporte público circule al margen de las normas de seguridad”, reiteró el director general de la ATTT, Nicolás Brea Kavasila. Estas acciones se enmarcan en una transformación histórica del sistema: en 2010 la red MiBus reemplazó la informalidad de los “diablos rojos”, mientras que en 2014 y 2019 entraron en operación las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, respectivamente, consolidando un transporte masivo, eficiente y seguro. Cada corazón repintado, concluyó la institución, es un recordatorio de que toda vida en la vía pública debe ser protegida.