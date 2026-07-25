Reanudarán atención en el MINSA-CAPSI de Las Tablas desde el 27 de julio

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región de Salud de Los Santos, informó que se reanudarán las atenciones en el MINSA-CAPSI de Las Tablas a partir del lunes 27 de julio de 2026.

La decisión se tomó luego de culminar las evaluaciones técnicas del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y la Dirección Nacional de Infraestructura de Salud, tras las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias.

Como parte de las acciones de prevención, se realizarán trabajos de mantenimiento de la arborización en los alrededores de la instalación, que incluyen la poda de árboles con el propósito de reducir el riesgo de futuras afectaciones y fortalecer la seguridad de pacientes, usuarios y colaboradores.

El MINSA también informó que se culminaron los trabajos de instalación de la nueva planta eléctrica en el Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas. Las labores se ejecutaron mediante una interrupción programada del suministro eléctrico para modernizar el sistema de respaldo energético de la instalación.

La Región de Salud de Los Santos agradeció la comprensión de la población durante el desarrollo de los trabajos y reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura y garantizar servicios de salud seguros, continuos y de calidad.