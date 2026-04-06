Reanudan exhumaciones en el Jardín de Paz relacionadas con la invasión de 1989

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 informó que el Ministerio Público ha ordenado continuar con los procesos de exhumación en el Cementerio Jardín de Paz, en el marco de la investigación relacionada con las víctimas mortales, desaparecidas y desconocidas ocasionadas por la invasión militar de EE. UU. a Panamá en 1989.

“Esta nueva fase da continuidad a las diligencias de exhumación recientemente realizadas, en las que se intervinieron quince sepulturas en el mismo camposanto, como parte del proceso de verificación y recuperación de restos con fines de identificación científica”, detalló la organización en un comunicado.

Según la resolución con fecha del 10 de marzo de 2026, la diligencia dará inicio este 9 de abril y comprende la intervención de otras 15 sepulturas ubicadas en la manzana 90 Bis, filas A y B del referido cementerio.

Las labores serán realizadas por equipos técnicos y científicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), con asistencia y peritaje arqueológico, como parte de una investigación en curso adelantada por la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana.

Los restos recuperados serán trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su análisis, conforme a los procedimientos establecidos y bajo cadena de custodia.