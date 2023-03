Reanudan búsqueda de la niña Aderlyn Llerena Saldaña en San Miguelito

Personal del Ministerio Público (MP), la Policía Nacional (PN) y miembros de la comunidad reanudaron la búsqueda de la Aderlyn Llerena Saldaña, de 9 años, desaparecida desde el pasado 13 de septiembre en la comunidad de Emberá Purú, distrito de San Miguelito.

Al inicio de la búsqueda, la fiscal Maruquel Castroverde indicó, ante un grupo de periodistas, que se trata de una “diligencia reforzada que aplica el Ministerio Público a una investigación en la cual tenemos todavía una niña presuntamente víctima de una desaparición y que todavía no tiene la explicación consecuente que ante la ley tenemos que dar, principalmente ante sus familiares y la sociedad”.

Agregó que la investigación “se ha mantenido activa empelado los recursos para dar las respuestas que están pendientes en este caso”.

Por su parte, la madre de Aderlyn, la señora Dalys Saldaña, subrayó que “siempre le pedí el apoyo a la fiscalía para que revisaran las cámaras, pero siempre me dijeron que llevaba el caso anterior que en realidad una cámara no se veía y la otra no serbia y hasta ahora vengo a ver una cámara que sí sirve”.

“Han pasado tanto tiempo para esto, para hacer una búsqueda más clara, estoy indignada por eso, eso lo tenían que hacer desde el principio”, afirmó.

En ese sentido agregó que “ellos siempre se enfocaban en mi familia, en los familiares cercaos, pero no se enfocaban en las cámaras”.