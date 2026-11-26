El Puente de las Américas fue reabierto al tránsito vehicular luego de que las autoridades descartaran la presencia de un supuesto artefacto explosivo que motivó el cierre parcial de la vía la tarde de este jueves 26 de noviembre.

La Policía Nacional informó que la medida se tomó para verificar el objeto, en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Tras las verificaciones, las autoridades descartaron la amenaza y restablecieron la circulación vehicular en ambos sentidos del puente.

La Policía Nacional recomendó a los conductores seguir las indicaciones de las unidades policiales y del personal de la ATTT desplegado en el sector.