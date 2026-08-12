Publio De Gracia queda en detención provisional

Un juez de Garantías decretó este miércoles la detención provisional del exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia, investigado por la Fiscalía Anticorrupción, por presunto enriquecimiento injustificado de $724 mil y blanqueo de capitales.

La información fue confirmada por Eduardo Rodríguez, fiscal superior Anticorrupción, quien explicó que la audiencia inició el martes con la legalización de la aprehensión y la imputación de cargos a De Gracia.

Su defensa apeló la detención provisional y la audiencia de apelación fue fijada para el 31 de agosto, dijo el fiscal.

En tanto, a la esposa de De Gracia, investigada por blanqueo de capitales, se le impuso reporte periódico los lunes y viernes, impedimento de salida del país y prohibición de comunicarse con el exfuncionario.