Publican en Gaceta Oficial nuevas leyes de beneficios para jubilados y Presupuesto General del Estado 2027

En la Gaceta Oficial No. 30647, correspondiente al lunes 2 de noviembre de 2026, se publicó la Ley N° 562 y la Ley N° 563. La primera modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, sobre beneficios para los jubilados, pensionados y la tercera edad, mientras que la segunda dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027.

La Ley N° 562, sancionada por el presidente José Raúl Mulino, amplía las ventajas establecidas en la Ley 6 de 1987. Esta normativa expande los descuentos en productos y servicios de salud, tales como medicamentos, consultas médicas, exámenes de laboratorio, radiografías y tratamientos oncológicos, entre otros.

Asimismo, introduce reducciones en bienes, equipos de asistencia y ayudas técnicas, como prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, sanitarios portátiles, sillas de baño, camas hospitalarias y colchones especializados. Igualmente, contempla rebajas en la compra de ataúdes y urnas, la contratación de servicios funerarios, la adquisición de pañales desechables para adultos y los gastos relacionados con trámites de vivienda cuando el adulto mayor sea el propietario.

Adicionalmente, incrementa las multas para las personas naturales y jurídicas que se nieguen a aplicar tales descuentos, estableciéndolas en hasta B/. 5,000.Por otra parte, respecto a la Ley N° 563, el Presupuesto General del Estado para 2027 asciende a B/. 35,111.75 millones, con un déficit fiscal alineado con los objetivos de consolidación fiscal, sostenibilidad de la deuda pública y los límites de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

La norma proyecta una asignación récord para inversión pública de B/. 12,839.7 millones, equivalente al 36.6% del total, lo que refleja un aumento del 12% en dicho rubro y una disminución del 5% en los gastos de funcionamiento, los cuales suman B/. 22,272 millones, es decir, el 63.4% del presupuesto. Además, se reduce el servicio de la deuda pública del Gobierno Central para la próxima vigencia.

Este presupuesto incluye modificaciones por B/. 186.83 millones, incorporadas por el Ministerio de Economía y Finanzas tras una evaluación técnica, presupuestaria y fiscal, orientadas a fortalecer sectores prioritarios como la salud, la infraestructura pública, la seguridad, la educación, los servicios públicos y la atención de necesidades sociales. Conforme a lo publicado, tales ajustes procuran una distribución más eficiente de los recursos y una mayor capacidad de respuesta por parte de las instituciones estatales.