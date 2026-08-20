Proyecto eléctrico de Naturgy de USD 5.09 millones potenciará el desarrollo comercial y turístico entre Las Uvas y El Valle de Antón

La modernización de las redes de distribución en el interior del país suma un importante hito con la construcción del nuevo Circuito Las Uvas - El Valle, obra que ya alcanza el 88% en sus trabajos de ejecución. Con un presupuesto asignado de USD 5.09 millones, este proyecto abarca un diseño de 26 kilómetros en la provincia de Coclé, del cual ya se encuentran operativos 17 kilómetros.

La obra introduce el uso de cable forrado ecológico, un componente de alta tecnología enfocado en mitigar interrupciones por contacto con ramas o animales silvestres, asegurando la preservación del entorno ambiental propio de la región.

Hasta la fecha, la empresa Naturgy han plantado 481 postes e instalado seis interruptores telecontrolados, facilitando el monitoreo a distancia y la rápida delimitación de cualquier eventualidad técnica. Además de optimizar la calidad del suministro para miles de familias, la nueva línea ofrece el respaldo necesario para la actividad hotelera, gastronómica y de servicios en el Valle de Antón y comunidades vecinas.

Con estos trabajos y la realización de adecuaciones en las redes existentes, la empresa Naturgy ratifica su compromiso de fortalecer la infraestructura energética nacional para responder a las exigencias futuras de la demanda.