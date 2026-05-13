Protestan en la Vía España y piden suspender proyecto de ampliación vial

En la mañana de este miércoles, 13 de mayo, miembros de la Alianza por el Comercio, junto al abogado Donaldo Sousa, realizaron una protesta en la Vía España para rechazar un proyecto de ampliación vial que, según denunciaron, se ejecuta sin estudio de impacto ambiental y afectará gravemente a comerciantes y residentes del sector.

Los manifestantes pidieron la suspensión del proyecto al considerarlo “inviable”.

Durante la manifestación, Sousa aseguró que el proyecto ya fue denunciado ante la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), argumentando que las obras iniciaron sin cumplir con los requisitos ambientales establecidos por ley.

“Esperamos que en derecho se pronuncien, aquí se ha cometido un crimen. El proyecto se inició sin Estudio de Impacto Ambiental y eso es un delito establecido en el artículo 418 del Código Penal”, manifestó Sousa.

El jurista indicó que las afectaciones podrían impactar a más de 600 comercios ubicados a lo largo de la Vía España.